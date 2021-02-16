ملكة جمال مكسيكية مهددة بالسجن 50 عاماً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تواجه ملكة جمال مكسيكية محتجزة حالياً في سجن بمدينة هواتوسكو، في ولاية فيراكروز عقوبة السجن لمدة تصل إلى 50 عاماً، إذا تمت إدانتها في التهمة الموجهة إليها وهو الانضمام لعصابة خطف.

وأفادت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، أن لورا موجيكا روميرو (25 عاماً)، التي فازت بلقب (ملكة جمال ولاية واهاكا) المكسيكية عام 2018، وشاركت في مسابقة (ملكة جمال المسكيك) عام 2019، ومثلت بلادها في المهرجان الدولي لملكة جمال القهوة عام 2020 في كولومبيا، ورد اسمها من ضمن قائمة تضم ثلاث نساء وخمسة رجال تم القبض عليهم منذ شهرين، بتهمة الانضمام لجماعة إجرامية متخصصة في عمليات الخطف ومازالت التحقيقات مستمرة.

في شهر يناير من عام 2019، ذكرت لورا خلال حديث صحافي أنها لا تعتبر نفسها مجرد وجه جميل ولكن قيمتها تتعدى ذلك. ودرست ملكة الجمال المكسيكية مجال إدارة الأعمال، وهي تتحدث اللغة الإنجليزية أيضاً، وقالت خلال اللقاء إن في أولوياتها هو التوصل لحل مشكلة العنف ضد المرأة، وأكدت أنه يجب ألا نقف ساكنين حيال هذه المشكلة، ويجب أن يُعقد المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية الرجال حول هذه القضية، وأشارت لورا خلال حديثها إلى أنها ناشطة في مجال مكافحة الأمراض، مثل سرطان الدم والثدي. وشهد العالم في الآونة الأخيرة العديد من الحوادث المرتكبة من قِبل ملكات جمال، ففي شهر أغسطس الماضي صدر حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد ملكة جمال الأرجنتين السابقة روسيو سانتا كروز بتهمة القتل الخطأ لرجل.

وفي عام 2019، أُلقي القبض على حبيبة لاعب ليفربول شيي أوجو وتُدعى أماني نور، والتي وصلت مرحلة نصف النهائيات في مسابقة (ملكة جمال المراهقات ببريطانيا)، بعد تورطها في تمويل جماعات إرهابية، وفي نفس العام تصدرت حادثة أخرى لملكة جمال عناوين الصحف، حيث صدر حكم بالسجن ضد (ملكة جمال بورتوريكو) لعام 1997، جراء استخدامها لقاتل محترف للتخلص من زوجها، مقابل الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار، من أصل 8 ملايين دولار ستحصل عليها بمجرد وفاة زوجها.