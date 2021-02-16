“قيد مجهول” يضع عبد المنعم عمايري في قبضة باسل خياط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تدور أحداث مسلسل “قيد مجهول” في أجواء بوليسية، وهي أولى إنتاجات المنتج محمد مشيش خارج الدراما المصرية.

العمل التشويقي يمتد لثماني حلقات من بطولة مجموعة من نجوم الدراما السورية أبرزهم: باسل خياط وعبد المنعم عمايري وناظلي الرواس وإيهاب شعبان وهيا مرعشلي.

ويأتي المسلسل بشراكة في النص بين لواء يازجي ومحمد أبو اللبن ومن إخراج المخرج الشاب السدير مسعود في أولى تجاربه خارج سوريا أيضاً.

جرى تصوير المسلسل بشكل كامل في لبنان بتكلفة إنتاجية عالية، حيث استمرت عمليات التصوير لشهرين ونص الشهر لتناسب طبيعة المسلسلات الرقمية القصيرة من ناحية التنفيذ تصويراً وإخراجاً.

ويراعي المسلسل شروط المنصات الرقمية، وعلى هذا من المرجح عرضه على شبكة NETFLIX بعد انتهاء فترة عرضه الحصري لصالح شبكة قنوات OSN المشفرة التي وضعت علامة “إنتاجات OSN الأصلية” على بوستر العمل.

المسلسل الجديد يعيد للذاكرة ملامح الدراما السورية المترابطة من ناحية البطولة الجماعية والأثر الدرامي العالي، في جرعة درامية عالية لأبطال يعرفون كيف يقدّموا في كل مرة شخصية جديدة لا تشبه سابقاتها، إذ يظهر من بوسترات العمل قوة وجبروت ودهاء خياط مقابل ضعف وسكون وبساطة عمايري.