جيمس تشارلز “حامل لمدة 24 ساعة”.. وانتقادات قاسية: “تصرّف مرفوض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تورّط نجم “يوتيوب” جيمس تشارلز (21 عاماً) بجدل جديد خلال عطلة نهاية الأسبوع بعدما شارك في جلسة تصوير حمل مزيّفة.

وبدأت الدراما عندما روّج تشارلز، لفيديو جديد تحت عنوان “حامل لمدة 24 ساعة” نشره عبر صفحاته الشهيرة في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.

واستوحى فكرة الفيديو من صديقته وزميلته المدونة الاجتماعية لورا ميلادو، التي تنتظر حالياً طفلها الثاني وتحدّت تشارلز لمعرفة ما إذا كان “قويّاً” بما يكفي لتحمّل تجربة الحمل.

واستهلّ تشارلز الذي برصيده 25 مليون متابع في “يوتيوب”، الفيديو بتبرئة ذمة، قائلاً: “لم يُصنع هذا الفيديو ليسخر من أو للاستخفاف من حالات الحمل ومخاطرها والمضاعفات التي تقال حولها”.

وتابع: “من الواضح أنها تجربة رائعة أن تختبرها النساء في أجسادهن، وتتطلب الكثير من القوة أيضاً” ، مضيفًا أن عائدات الفيديو ستكون لجمعيات خيرية تركز على معالجة مشاكل الإنجاب.

وصوّر الفيديو تشارلز وهو يرتدي بطنين منتفخين من السيليكون لتقليد بطن المرأة الحامل، واستكمل المهام والتحديات اليومية، بما في ذلك استخدام جهاز محاكاة المخاض.

وجاء في أحد التحديات القيام بجلسة تصوير للحمل. وتوجه الأخير إلى حسابه في “إنستغرام” لمشاركة إحدى اللقطات من جلسة التصوير معلّقاً: “مفاجأة… يمكنكم مشاهدة الفيديو الجديد الآن”.

وردت أفكار متباينة عدة من متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفه البعض منهم بأنه “غير حساس أبداً”.

وكتب أحد المعجبين: “هذه ليست مزحة. هذا لا يجوز. هل ستسمحون بجدية أن يكون هذا الأمر طبيعياً؟”، فيما أضاف أحد المعلقين: “هذا تصرّف مرفوض جداً وعديم الاحساس وتستحق أي رد فعل عنيف تحصل عليه”.

وشارك أحد مستخدمي “تويتر” مقطعاً قصيراً من فيديو تشارلز حيث شبه أحد الأشخاص الذين لم يظهروا على الكاميرا جلسة تصويره بصور النجمة هالسي، وكتب: “عانت هالسي من التهاب بطانة الرحم. تشبيه نفسه بهالسي أثناء التقاط صور حمل وهمية أمر مثير للاشمئزاز ويحقّر كل المعاناة التي مرت بها”.

وكانت المغنية قد أعلنت عن حملها الشهر الماضي. وكانت الأخيرة صريحةً في الماضي بشأن إجهاضها السابق إضافة إلى اصابتها بالتهاب بطانة الرحم.