هل يواعد هاري ستايلز أوليفيا وايلد.. الصورة تجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أخيرًا، نشرت الممثلة والمخرجة الأمريكية أوليفيا وايلد تدوينة عن مغني البوب وحبيبها المزعوم هاري ستايلز.

وانتشرت في الفترة الأخيرة شائعات حول تواعد النجمين، دون أن يؤكد أي منهما الخبر، إلا أن تطور حديثة أججت الشائعات مجددًا.

ووفقًا لموقع "ديلي ستار" الأمريكي، أنهت "وايلد" تصوير أحدث مشاريعها، فيلم Don't Worry Darling (دونت ووري دارلينج)، بطولة هاري ستايلز وفلورنس بف.





وذكر الموقع، أن المخرجة نشرت صورة تجمعها بطاقم عمل الفيلم بمناسبة انتهاء التصوير، تظهر فيها بجوار هاري ستايلز تتبسم بشدة وتمتدحه في تعليق خاص موجه له، بصفته الممثل المساعد.

وأرفقت "وايلد" الصورة بتعليق: "حقيقة صغيرة مؤكدة: أغلب الممثلين الذكور لا يرغبون في تقديم دور مساعد في أفلام بطولة نسائية، لقد عودتهم الصناعة على أن ذلك يقلل من قوتهم وقيمتهم المالية".

وتابعت: "لهذا من الصعب أن نجد تمويلًا لأفلام نسائية، الأمر ليس مزاحًا، من الصعب أن نجد ممثلًا يسمح للنساء باحتلال بقعة الضوء".

واختتمت بقولها: "هاري ستايلز لم يترك الفرصة للممثلة الرئيسية فلورنس بف للسطوع وحسب، ولكنه عزز كل مشهد له بتواضع وإنسانية".

وقال الموقع، إن فيلم "دونت ووي دارلينج"، دراما نفسية تدور حول ربة منزل غير سعيدة في حياتها الزوجية، وزوج يخفي سرًا مظلمًا عنها.