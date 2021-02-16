شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير متضاربة حول فيلم Mission Impossible 7 والمخرج يؤكد انتهاء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت وسائل الإعلام العالمية خلال الأشهر الماضية، الكثير من التقارير المتضاربة حول فيلم الأكشن المنتظر Mission Impossible 7، والتي كان آخرها منذ أيام يعلن توقف عملية التصوير بسبب اقتراب القيود التي تفرضها لندن على العائدين إليها، مما يسبب أزمة لطاقم العمل.

وعقب أيام من التقارير التي أكدت توقف عملية التصوير وعودة طاقم العمل، أعلن تقرير جديد نشرته الصحيفة البريطانية ديلي ميل، أن عملية تصوير الجزء السابع من سلسلة الأكشن التي يقوم ببطولتها توم كروز قد انتهت في إمارة أبو ظبي الإماراتية.



توم كروز

واستند التقرير للمخرج كريستوفر ماكواري، الذي أعلن انتهاء التصوير بصورة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مؤكداً فيها ان الإنتاج قد انتهى في أبو ظبي وانه متجهاً للعودة الى لندن لإضافة بعض اللمسات النهائية للعمل.

كما أكد التقرير أن التأخيرات التي شهدها الجزء السابع ستؤثر على عملية انتاج الجزء الثامن من السلسلة، ولن تسير الخطة كما أعدها توم كروز برغبته في تصوير الجزء الثامن فور انتهائه من تصوير الجزء السابع.



بوست المخرج كريستوفر

وكان مقطع صوتي للنجم العالمي توم كروز، قد سُرب، ليظهر صوته وهو يصرخ في بعض أفراد طاقم الفيلم Mission: Impossible، بعد أن رآهم ينتهكون قواعد COVID-19 الصارمة عند التصوير.

فيما استقال 5 من أفراد طاقم الفيلم بعد أن أظهر كروز غضبه للمرة الثانية، وقال أحد المطلعين لصحيفة The Sun: "التوتر يتصاعد منذ شهور وكانت هذه هي القشة الأخيرة".