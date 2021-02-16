شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبدة تهنئ جمهورها بعيد الحب: سنة جديدة ما يكونش فيها كورونا ولا مكرونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة الاستعراضية فيفى عبده على تهنئة جمهورها بالفلانتين، متمنية عاما جديدا خالى من فيروس كورونا.

وظهرت النجمة فيفى عبده، عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة:"هابى فالانتين داى.. كل سنة وأنتم طيبين.. الروج الأحمر بيليق على المناسبة دى.. كل سنة وأنتم طيبن وسنة جديدة ما يكونش فيها كورونا ولا مكرونة ولا لازانيا ولا أي حاجة خالص .. بحكم أوى أوى".





لم تكن المرة الأولى التي تحرص من خلالها الفنانة فيفى عبده على الاحتفال بمناسبة عيد الحب، عبر السوشيال ميديا، حيث سبق وأن هنأت جمهورها قائلة : "كل سنة وانتوا طيبين وحلوين"، ثم تابعت بسؤال متابعيها حول رأيهم في التاج التي وضعته على رأسها خلال الفيديو ووصفته بتاج الملوك التي استعانت به عن طريق استخدام إحدى الخواص في هاتفها.

وكانت الفنانة فيفي عبده نفت ما أثير على منصات السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها لم تصب بـ"كوفيد 19"، مشيرة إلى أنها قد تكون أصيبت بدور برد، طالبة من جمهورها الدعاء لها.

وقالت الفنانة فيفي عبده في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الشخصي على انستجرام نهاية الشهر الماضى :"تحية مني لكل الناس.. أولا بشكر كل الناس اللي سألت عليا وقت الشدة وكنت عيانة... النهاردة الظاهر عندي دور برد عشان كنت بصور برا في الهواء.. وحشتوني جدا... وفي الحقيقة أنا برضه محتاجة الدعاء بتاعكم".