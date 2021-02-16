شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى هيكل يطارد محمد إمام للثأر منه فى مسلسل "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان حمدى هيكل فى مسلسل "النمر"، للنجم محمد إمام، ويجسد خلال الأحداث شخصية رجل صعيدى، يطارد بطل العمل للثأر منه، ويهرب الأخير منه إلى القاهرة ويعمل فى أحد محلات الدهب لدى الفنان محمد رياض، ويدخل فى صراعات كبيرة مع حيتان وتجار كبار الصاغة خلال الأحداث.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل من إنتاج سينرجى، وتدور أحداث المسلسل حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة.

يذكر أن حمدى هيكل يشارك فى مسلسل لؤلؤ للفنانة مى عمر والذى يعرض حاليا على قنوات ON، بطولة كل من الفنان أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.