شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم النجم محمد فؤاد عن مشواره الفنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم ”الخليج 365” النجم الكبير محمد فؤاد عن مشواره الفني المميز وإتقانه في اختيار أغنياته، من حيث الكلمات والألحان، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلسي إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

وتحدث النجم محمد فؤاد خلال لقائه مع تليفزيون الخليج 365 مع الزملاء بقسم الفن على الكشوطى وعادل عبد الله وعماد صفوت ومروى جمال، عن نجاح أغانيه الأخيرة التى طرحها بعد فترة غياب طويلة وحققت نجاحا كبيرا، وهى أغانى "احكيلك" و"ليه"، ومهاجمة البعض لأغنية "الحفلة" وانتقادهم لها.

كما كشف عن سبب تقديمه بلاغا ضد المنتج خالد جمال بسبب حذفه أغنية "احكيلك" من على اليوتيوب، كما تحدث عن كواليس فيلم "إسماعيلية رايح جاى" وأهم المشاهد الكوميدية التي جمعته بالنجم محمد هنيدى وباقى أبطال العمل، كما أكد خلال لقاء أجراه مع زملاء قسم الفن في تليفزيون الخليج 365 عن عدم إصداره ألبومات غنائية خلال الفترة المقبلة وأنه يكتفى بطرح أغنية كل فترة، كما تطرق الحديث عن الفريق بينه وبين النجم عمرو دياب خاصة ان كلا منهما له لون غنائى يختلف عن الآخر.



الاحتفال بمحمد فؤاد وتكريمه فى الخليج 365



تقطيع تورتة محمد فؤاد



تكريم محمد فؤاد فى الخليج 365



خالد صلاح رئيس مجلسى تحرير وإدارة الخليج 365 يسلم محمد فؤاد درع التكريم



قسم الفن باليوم السابع يحتفل بمحمد فؤاد بحضور خالد صلاح



قسم الفن باليوم السابع يحتفى بالنجم محمد فؤاد بحضور خالد صلاح



محمد فؤاد فى الخليج 365 وفى استقباله عمرو صحصاح رئيس قسم الفن (1)



محمد فؤاد وحوار جانبى مع الزميلين عادل عبد الله وتامر إسماعيل



محمد فؤاد وزملاء قسم الفن عمرو صحصاح وعلى الكشوطى ومروى جمال وعماد صفوت ولميس محمد



محمد فؤاد وسط زملاء قسم الفن باليوم السابع (1)



محمد فؤاد وسط زملاء قسم الفن باليوم السابع (2)



محمد فؤاد وسط زملاء قسم الفن باليوم السابع (3)



محمد فؤاد وسط زملاء قسم الفن باليوم السابع (4)