شكرا لقرائتكم خبر عن كلود كيلي يساند بريتنى سبيرز في أزمتها مع والدها: من حقها أن تقرر كيف تعيش حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سنوات طويلة قضتها النجمة العالمية بريتني سبيرز في المحاكم أمام والدها، لإنهاء حق الوصاية الذي يفرضه القانون عليها، وفى تطور جديد كشفت عنه مصادر مقربة من النجمة خلال الفترة الماضية أكدت اقترابها من إنهاء الوصاية عليها.

وتلقت النجمة صاحبة الـ 39 عاماً، الكثير من المساندات والدعم خلال الفترة الماضية من أصدقائها، وكان آخرهم كلود كيلي، كاتب الأغاني الشهير الذي شاركها في ألبومها Circus، مؤكداً على حقها في عدم التعامل معها كطفل صغير ليس لديه حقوق".



كلود كيلي

وأضاف كاتب الأغاني الذي عمل مع عد كبير من المطربين العالميين منهم النجمة العالمية مايلي سايروس وكريستينا أجيلير وكيلي كلارسون، أن سبيرز تبلغ من العمر 39 عاما وليس من المنطقي ان تعامل بنفس الطريقة حتى الآن.

وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن النجمة الحائزة على جائزة جرامي، أخطأت في الماضي، وكان ذلك بمثابة تحذير لها، وأمضت الكثير من الوقت تحت الوصاية، ومن حقها الآن ان تقرر كيف تعيش حياتها.



جانب من مظاهرات مساندة بريتني سبيرز

وعلى جانب آخر، أصدر نجم موسيقى البوب الأمريكى جاستن تمبرليك، اعتذارا علنيا لصديقته السابقة مغنية البوب الأمريكية بريتنى سبيرز والمغنية جانيت جاكسون، قائلا إنه خذلهما فى وقت سابق.

وتحدث تمبرليك على حسابه فى تطبيق انستجرام بعد أن وجهت إليه هذا الأسبوع انتقادات فى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى حول مقابلات أجريت معه قبل نحو 20 عاما حول علاقته الحميمية مع سبيرز عندما كان الاثنان فى ذروة مسيرتهما الفنية.