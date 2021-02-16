شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يشوق جمهوره بفيديو كليب جديد لأغنية "بقالى كتير".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن مفاجأة جديدة لجمهوره وهى تحضيره لفيديو كليب جديد يعرض يوم الخميس المقبل، بعنوان "بقالي كتير"، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب "حبايبي استنوني في "فيديو كليب جديد، بعنوان ‏بقالي كتير، يوم الخميس المقبل، إخراج الجميلة بتول عرفه".

وكان قد أطرب أمير الغناء العربى، جمهوره في حفل عيد الحب الذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، احتفالا بعيد الحب، وقدم باقة مميزة ومتنوعة من أغنياته التي تفاعل معه الجمهور الحاضر الذى رفع شعار كامل العدد.

وقدم أمير الغناء العربى هانى شاكر، مجموعة كبيرة من أغنياته المتميزة التي قدمها خلال مشواره الفني، على مدار ساعتين متواصلتين، منها: حيران، بلدى، هو انت لسه بتسألى، يا ريتنى، من قد ايه، لسه بتسألى، متهدديش، على الضحكاية، طاير يا هوى للفنان محمد رشدى، وضحك ولعب، التوبة، جواب للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وكرم ”الخليج 365” أمير الغناء العربي النجم الكبير هانى شاكر عن مشواره الفني المميز وإتقانه في اختيار أغنياته من حيث الكلمات والألحان، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلسي إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والزملاء على الكشوطى، جمال عبد الناصر، عادل عبد الله، بهاء نبيل، محمد زكريا، مصطفى القصبى، عماد صفوت، رانيا علوى، شيماء عبد المنعم، لميس محمد.