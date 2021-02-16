شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى بطلة فيلم "السرب" أمام أحمد السقا وتصور مشاهدها قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة منى زكى لتصوير مشاهدها فى فيلم "السرب" الذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش عام 2015، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سنيرجى فيلمز، حيث تعاقدت منى على تقديم دور البطولة النسائية فى العمل مؤخراً.

"السرب" بطولة أحمد السقا، منى زكى، شريف منير، آسر ياسين، قصى خولى، ومحمود عبد المغنى وكريم فهمى ودياب وأحمد حاتم، وعدد آخر من النجوم ضيوف الشرف، وتم طرح البرومو قبل يومين الذكرى السادسة لمذبحة المصريين فى ليبيا والذى يتناول رد الجيش عليها.



منى زكى

وتناول البرومو فى بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمرا بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة فى ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

يذكر أن منى زكى يستمر عرض فيلمها "الصندوق الأسود" فى السينمات بعدما انطلق فى شهر أكتوبر الماضى، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.