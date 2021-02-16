فن ومشاهير

ويزو تفاجئ متابعيها بـ "لوك" جديد.. والجمهور: مين دي؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

فاجأت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت صورة لها ظهرت خلالها بـ"لوك" جديد نال إعجاب الجمهور.

وظهرت "ويزو" في الصورة بإطلالة جديدة إذ غيرت لون شعرها وبدت بنحافة ملحوظة، ما دفع متابعيها لترك تعليقات مثل: "معرفتكيش حلوة أوي"، "مدية على صابرين"، "حلو اللوك ده"، "مين دي".

من ناحية أخرى، شاركت ويزو مؤخرًا في فيلم "ثانية واحدة"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية قريبًا، بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، محمد اسامة "اوس اوس"، سوسن بدر، ومن ﺇﺧﺮاﺝ أكرم فريد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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