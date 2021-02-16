فيديو| حمادة هلال: أبويا أداني بـ"القفا" علشان غنيت في فرح شعبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حل الفنان حمادة هلال، مساء أمس ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

تحدث "هلال" خلال الحلقة عن بدايته الفنية وعن الصعوبات الذي واجهها من قبل والده لرفضه الغناء.

وقال: "أنا اتولدت في الشرقية، بس أهلي سابوا الشرقية وعاشوا في الزاوية الحمراء، مكنش في دماغي قصة الغناء خالص".

أضاف : "كنت بسمع عبدالحليم، وبغني مع الأغنية، اللي سمعني خالي، قال دا صوته حلو".

وتابع :"كان في فرح في الشارع شعبي عندنا، ودخلت أنا وصاحبي اللي بيكتبلي أغاني حلم العمر، دخل على النبطشي عشان يقوله إني بغني".

وأكمل : "طلعت على المسرح أغني أول أغنية في حياتي :"بابا يا بابا أعز الحبايب"، وغنتها 15 مرة، وبعدها لقيت "قفا" من الأخر من أبويا، كان عندي 9 سنين، كنت بفتكر الأيام دي وبقول الله يعينك يا بابا".

استطرد :"الناس طلعت لأبويا علشان عايزني، أبويا طردهم وشتمهم، لغاية ما جه واحد اسمه محمد الخواجة "بلطجي" كان بياخدني الأفراح، كان بيطلع فلوس ينقط وأنا أطلع أغني، كان بيسميني "حمادة الخواجة".

تابع :"فجأة أبويا راقبني وكان عندي فرح، وقال الخواجة: "دا أبني حمادة الخواجة، وفوجئت بأبويا دخل الفرح وقال دا ابني محمد عبدالفتاح، وبعدها حسيت بحزن أبويا، وقررت ما أغنيش تاني".