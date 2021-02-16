نجل سامي مغاوري يهاجم المهن التمثيلية: أصبحت جمعية أهلية للخدمات والإعانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هاجم الفنان كريم سامي مغاوري، نجل الفنان الشهير، نقابة المهن التمثيلية بعد تقديم والده استقالته في الساعات القليلة الماضية.

وكتب "كريم"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "نقابة المهن التمثيلية مفيهاش سيستم للحفاظ على المهنة من الدخلاء ولا حماية الأعضاء، واقتصر دورها على العمل الخدمي فقط، أصبحت جمعية أهلية للخدمات والإعانات والمعاشات.

وأضاف: "أصبح من هم خارج النقابة بيشتغلوا أكتر من الأعضاء نفسهم لا ده كمان بيتعملهم ورش بتنسيق من النقابة عشان يبقى كوبري إنهم يشتغلوا والأعضاء الممثلين الموهوبين بيسفروهم يشتغلوا مدرسين تربية مسرحية في الخارج وهم أكثر جيلنا موهبة وذلك لإفراغ الساحة للغير موهوبين وكأن ده مقصود".

يذكر أن الفنان سامي مغاوري، تقدّم باستقالته من مجلس نقابة المهن التمثيلية، أمس الثلاثاء، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "لقد تقدمت باستقالتي من مجلس نقابة المهن التمثيلية، وأشكر جميع زملائي على ثقتهم التي استمرت نحو 10 أعوام، وأتمنى لزملائي أعضاء المجلس دوام التوفيق والنجاح".