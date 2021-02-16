صورة| شيماء سيف تتغزل في زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة تجمعها بزوجها المنتج محمد كارتر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتغزلت شيماء في زوجها وعلقت: "مين حبيبي".

محمد كارتر تزوج الفنانة شيماء سيف في أكتوبر 2018، وحضر حفل الزواج عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من بينهم الفنانة روجينا، والفنان محمد رمضان، وذلك بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

يذكر أن شيماء سيف تنتظر عرض فيلم "العنكبوت" الذي تشارك ضمن أبطاله مع أحمد السقا، ظافر العابدين، منى زكي، يسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد جلال.