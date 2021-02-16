خطوبة الفنان محمد على رزق:" عقبالكم جميعا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان محمد علي رزق خطوبته على مهندسة الديكور نورين ماهر، وذلك عصر اليوم الثلاثاء.

محمد علي رزق نشر صورة الخطوبة عبر صفحته في موقع فيس بوك، وكتب " اللهم لك الحمد و لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك، دعواتكم ربنا يكملها بالخير...و عقبالكم جميعا".

ويشارك الفنان محمد علي رزق في في فيلم "في عز الضهر"، من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد عز، ومحمود حجازي، وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل، ومسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا ،وباسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندا موسى، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، ونهى صالح، وحسن أبوالروس، وأوتاكا، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.