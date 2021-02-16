عمرو يحيي يكشف تفاصيل تسجيل أحدث أغاني أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتهت الفنانة أنغام أمس الاثنين من تسجيل أحدث أغانيها، وهي من كلمات الشاعر عمرو يحيي، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري.

الشاعر عمرو يحيى في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"الأغنية هي أول تعاون لي مع الفنانة أنغام، وكانت قد قامت باختيارها في ديسمبر 2019، والحمد لله انتهت أمس من تسجيلها، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري".

وأضاف،:" بعد توفيق ربنا أتمنى العمل يصل لقلوب الناس، وخاصة أنه مع فنانة صاحبة إحساس عالي ، ولها قيمتها مثل أنغام".

عمرو غنى من كلماته العيد من المطربين، ومنهم رامي جمال، وتامر عاشور، وموسى، ومحمد المجذوب.