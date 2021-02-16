الفنانة السعودية راوية الهاشمي: أطمح لصناعة الموسيقى الخاصة بي والوصول إلى العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:48 مساءً - دخلت عالم الفن بالصدفة، لتجد نفسها تسير في طريق الغناء، وتتخذه مساراً لحياتها العملية بعد سنواتٍ من ممارسة موهبتها الفنية على نطاقٍ ضيق.

وأسهم جمال صوتها، وطموحها العالي في خوضها الغناء على أهم مسارح الفن في السعودية، حيث تم توجيه دعوةٍ لها لتكون ضمن المواهب الوطنية التي مُنحت الفرصة لتقديم نفسها في موسم الرياض السياحي.

الفنانة السعودية راوية الهاشمي، التي نالت إعجاب السعوديين في الظهور الأول لها، حلَّت ضيفةً على "الخليج 365"، وكشفت في حوارنا معها عن أهم المحطات في مسيرتها الفنية، والعوائق التي واجهتها، وكيفية تخطيها.

الفنانة السعودية راوية الهاشمي



حدِّثينا عن كيفية اكتشاف موهبتكِ؟

في صغرنا، عشقنا جميعاً غناء مقدمات برامج الأطفال، وهذا ما فعلته، مع بذلي جهداً مضاعفاً لإتقانها بكتابة كلماتها حتى أحفظها جيداً، وأقوم بتلحينها، وبقيت على هذه الحال فترةً طويلة إلى أن جاء يومٌ، صوَّرت فيه مقطعاً لأغنيةٍ، وأرسلته إلى صديقاتي، اللاتي طلبن مني، بعد الكشف عن إعجابهن بصوتي وأدائي، إظهار موهبتي للآخرين.



كيف جاء تفاعل الناس عند سماع صوتكِ للمرة الأولى؟

بعضهم لم يصدق أن الأغنية بصوتي، وأكدوا وجود شبهٍ كبيرٍ بينه وبين صوت الفنانة Halsey في أغنية sorry، وهناك آخرون استغربوا من عدم تقديمي أي أغنيةٍ لي حتى الآن على الرغم من جمال صوتي.



ما الذي دفعكِ إلى الاستمرار في مجال الغناء؟

شغفي الكبير بالغناء، ورغبتي في وضع بصمتي في المجال، وكتابة اسمي بين أهم فناني وفنانات الوطن العربي.

موسم الرياض.. وشعور بالفرح

الفنانة السعودية راوية الهاشمي



قدمتِ طلباً للمشاركة في موسم الرياض وتم رفضه، وكررتِ التجربة مجدداً على الرغم من عدم احترافكِ الغناء، ما سبب إصراركِ؟

في المرة الأولى حينما تمَّ رفض طلبي حزنت كثيراً، ولأنني مؤمنةٌ بضرورة أن يأخذ الشخص فرصته ليقدم موهبته، قدمت مجدداً، والحمد لله، جاءت التجربة ممتعةً وجيدة، ولاقت أصداءً واسعة.



بماذا شعرتِ عندما علمتِ بموافقة هيئة الترفيه على طلبكِ الثاني؟

شعرت بسعادةٍ كبيرة لا يمكنني وصفها، فقد حظيت بفرصةٍ عظيمة لتقديم فني، وإظهار موهبتي أمام الجميع، وأتشوَّق بشدة لتكرار التجربة في المواسم المقبلة.



هل أحسستِ بالخوف في أول مرةٍ تقفين فيها على المسرح وأمام جمهورٍ ضخم؟

بل بالعكس، غلبني شعور بالفرح ممزوج بشيءٍ من التوتر عند اعتلاء المسرح في المرة الأولى، حيث وجدت نفسي أمام عددٍ هائل من الجمهور، وبالتأكيد ارتكبت بعض الأخطاء نتيجةً لذلك، لكنني استفدت من هذه التجربة كثيراً، وسأعمل على أن أظهر بشكلٍ أفضل في المرة المقبلة.



كيف كانت ردة فعل الجمهور على أدائكِ في المسرح؟

تفاجأت برد فعل الحاضرين، حيث تفاعلوا معي بالغناء، وشجعوني ودعموني، ما زاد من ثقتي في نفسي.



المحيطون بكِ، كيف تفاعلوا مع مشاركتكِ في موسم الرياض؟

هناك مَن دعمني، وآخرون عارضوا ذلك، لكنَّ الأغلبية طلبوا مني الاستمرار في تقديم فني، ومواجهة أي عقباتٍ تعترضني، خاصةً أمي.



الدعم والتشجيع

الفنانة السعودية راوية الهاشمي



مَن الداعم الرئيس لكِ في مسيرتكِ الفنية؟

أعيش وسط عائلةٍ وصديقاتٍ، يدعمونني جميعاً لإيمانهم بجمال صوتي، وقد تلقيت منهم مختلف أشكال الدعم والتشجيع، وأنا ممتنةٌ لهم كثيراً على موقفهم



ماذا عن أغنياتكِ، كيف تختارينها؟

أفضِّل مشاركة أغنياتي المفضلة مع الجمهور، وأختار أغنياتٍ عدة، أحبُّ الاستماع إليها، كما أراعي مختلف الفئات العمرية التي تكون موجودةً في المكان.



تجربةٌ لن أنساها أبداً

الفنانة السعودية راوية الهاشمي



شاركتِ في ونتر وندر لاند، والبوليفادر، بماذا تتميز كل منطقةٍ عن الأخرى؟

في البوليفارد كان الجمهور كبيراً، ومن كافة الأعمار، عكس الحال في ونتر وندر لاند، حيث كان أغلب الحاضرين من الشباب والأطفال، لذا انتقيت فيها أغنيات حماسية، تناسب سنَّهم.



ما الذي يميِّز مسيرتكِ الفنية، خاصةً أن أول ظهورٍ لكِ كان على مسرح موسم الرياض؟

وقوفي على مسرح موسم الرياض في الحفلة الغنائية الأولى لي تجربةٌ كبيرة لن أنساها أبداً، خاصةً أنها جاءت مميزةً للغاية، واكتسبت منها فوائد كثيرة، وأعطتني دفعاً قوياً لإكمال مشواري بنجاحٍ، فمن الجميل أن تبدأ مسيرتك الفنية عبر مهرجان بهذه الأهمية.



في رأيكِ، كيف أسهم موسم الرياض في اكتشاف المواهب الشابة بالسعودية؟

عبر تشجيع المواهب الشابة على إظهار إبداعاتها في مختلف المجالات من خلال إتاحة الفرصة لهم لتقديم أنفسهم، وإبراز إمكاناتهم أمام جمهورٍ ضخم.



شغفي بالأغنيات الأجنبية

الفنانة السعودية راوية الهاشمي



قدَّمتِ أغنياتٍ أجنبية في أول ظهورٍ لكِ، لماذا، خاصةً أن الجمهور معتاد على أن تغني بالعربية؟

أردت مشاركة الحاضرين شغفي بالأغنيات الأجنبية، إضافةً إلى تقديم لونٍ مختلف عمَّا اعتادوا سماعه مني.



ما اللغات التي تُجيدينها، وأخرى تُفضِّلين الغناء بها؟

أهوى كل اللغات، خاصةً الإنجليزية، والإسبانية، والإيطالية، والتركية، والكورية، وأجيد الإنجليزية، والتركية، وأتعلم حالياً الإسبانية.



ذكرتِ أنكِ ستغنين بالعربية في المستقبل، بماذا يختلف الغناء بالعربية عن الإنجليزية؟

سأحاول التدرُّب على الغناء بالعربية، وعندما أجيدها، سأغني بها. الاختلاف بين اللغتين غناءً، يكمن في نوع الإيقاع، والسرعة.



سأكتب أغنيات لغيري

الفنانة السعودية راوية الهاشمي



ما الخطوات التي تتخذينها لتطوير نفسكِ فنياً واحتراف الغناء؟

أتدرَّب يومياً بمفردي، وقريباً سأتدرَّب تحت إشراف أساتذة محترفين.



ما طموحاتكِ المستقبلية في المجال الفني؟

أطمح إلى أن أصل إلى العالمية، وأسهم في صناعة موسيقى خاصة بي.



إلى أين وصلتِ في ألبومكِ الأول؟

أفضِّل الحديث عنه بعد الانتهاء منه تماماً.



هل سيتضمَّن أغنياتٍ من كلماتكِ وألحانكِ؟

بالتأكيد، لكنني لا أجيد التلحين تماماً بعد.



هل ستكتبين أغنياتٍ لغيركِ، وبأي لغة؟

نعم، سأكتب إذا كان الشخص عزيزاً على قلبي، ولا أعتقد أنني سأكتب بغير الإنجليزية.



من الفنانين، مَن يُعجبكِ اختياراته الغنائية؟

Halsey, sam smith, Billie Eilish, Adele.



كيف جاء استعدادكِ للحفل الختامي لحملة "لمّتنا سعودية"؟

بانتقاء الأغنيات المناسبة للحفل من أجل غنائها وإمتاع الجمهور بها.



ما تخصُّصكِ الدراسي، وهل ستعملين به؟

درست للمرحلة الثانوية، وقد تركت وظيفتي للتركيز على الغناء، لكنني أفكر بإكمال دراستي في المستقبل.



أي الأزياء تفضِّلين؟

أميل إلى الأزياء الرياضية لأنها مريحة، وأستطيع ارتداءها في أغلب الأماكن والأوقات.



هل لديكِ هواية أخرى؟

أعشق كثيراً الرسم، وأعدُّه هوايتي المحبَّبة، وأمارسه في أوقات فراغي.



RAY سيكون اسمي الفني

الفنانة السعودية راوية الهاشمي



مَن اختار لكِ اسمكِ، وهل تنوين استبداله باسمٍ فني مستقبلاً؟

كان سيُطلق علي اسم سارة لو لم يختر أشقائي اسم الشخصية الكرتونية المفضَّلة لديهم "راوية"، وبالطبع سأتَّخذ اسماً فنياً، وهو RAY اختصاراً لاسمي.

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