محمد منير: كورونا غضب وعقاب من ربنا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:17 مساءً - منذ 57 دقيقة

قال الفنان المصري محمد منير، أن فيروس كورونا هو غضب وعقاب من الله، معربا عن خوفه على الأجيال الجديدة من الحب.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية، مساء أمس الاثنين، في برنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر فضائية ON E، للإعلامية لميس الحديدي.

وعن كيفية قضائه عيد الحب هذا العام، قال الكينج: “احتفلت بعيد الحب مع الفنانة ليلى علوى، ليلي جميلة وحلوة، ويسرا وعادل إمام وإلهام شاهين، إحنا إللي فاضلين من أجمل حاجة في مصر”.

وأبدى محمد منير تخوفه على الشباب من مفهومهم الخاطئ للحب الذي سرعان من ينتهي بالطلاق.

ومضى موضحا: “أنا خايف على الأجيال الجديدة من الحب، لأنهم بيحبوا في الصيف بالمايوه ويطلقوا فى الشتاء”، مازحا “أي بنت مطلقة أنا جاهز للجواز”.

وحول رأيه في تفشي وباء كورونا، قال منير: “إحنا أغضبنا ربنا وعاقبنا بفيروس كورونا”،

وفيما يتعلق بالمطربين الأقرب إلى قلبه قال الفنان المصري: “أسمع من الأجيال الحالية عمرو دياب، وعلي الحجار”، مضيفا: “بسمع مهرجانات، والمهرجانات مش وحشة، وفيه فن كويس وفن وحش”.

وقال محمد منير معلقا على أعماله الفنية: “مفيش ألبوم أصدرته إلا وأحببته، وكل ما في حياتي أمارسه بالحب”.

وكان منير يستعد لجولة غنائية يمثل خلالها مصر في فلسطين، إلى جانب عدد من نجوم العالم، وتتضمن الجولة إقامة عدة حفلات، في القدس وحيفا ورام الله، على أن يكون الحفل النهائي في غزة.

إلا أن مصدرا مقربا من منير كشف أمس الاثنين، عن إلغاء الجولة الغنائية “لأسباب امتنع عن توضيحها”، رافضا أي تأويلات خاطئة يروجها بعضهم، بحسب تصريحاته لصحيفة “المصري اليوم”.