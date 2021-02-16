تتصدرها قمة برشلونة وسان جيرمان.. 4 مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:17 مساءً - منذ ساعتين

من المقرر أن تقام، اليوم وغدا، 4 مواجهات نارية في مباريات الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وتتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى ملعب “كامب نو”، حيث القمة المرتقبة بين برشلونة الإسباني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في افتتاح ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا المهددة دائما بفيروس “كوفيد-19”.

في غياب الجماهير ستكون هناك بالتأكيد متعة مع القمة المرتقبة بين برشلونة وباريس سان جيرمان وصيف بطل النسخة الأخيرة والتي تعيد الأذهان إلى الريمونتادا الرائعة للفريق الكاتالوني أمام فريق العاصمة الفرنسية قبل 4 أعوام، عندما حول خسارته برباعية نظيفة ذهابا إلى فوز كاسح 6-1 إيابا.

ووفقا لوسائل الإعلام، من المتوقع أن يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، في ملعب كامب نو، لكن الأمر لن يكون كذلك بالنسبة لمواطنه أنخل دي ماريا وزميله السابق في النادي الكاتالوني والحالي في سان جيرمان البرازيلي نيمار، بسبب الإصابة.

واضطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” إلى تكييف شروط استئناف هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا مع قيود الحركة الصارمة الموضوعة في ألمانيا، واختار العاصمة المجرية بودابست مسرحا لمباراتي الذهاب بين لايبزيغ الألماني وضيفه ليفربول الإنجليزي المقررة مساء اليوم الثلاثاء.

وسيعود كريستيانو رونالدو، غدا الأربعاء، إلى موطنه البرتغال، ليواجه مع فريقه يوفنتوس الإيطالي أصحاب الضيافة بورتو. وفي اليوم ذاته، يستقبل إشبيلية الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني.

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت غرينتش:

الثلاثاء:

برشلونة الإسباني- باريس سان جيرمان الفرنسي.

لايبزيغ الألماني- ليفربول الإنجليزي.

الأربعاء:

بورتو البرتغالي- يوفنتوس الإيطالي.

إشبيلية الإسباني- بوروسيا دورتموند الألماني.