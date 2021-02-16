فن ومشاهير

ملكة جمال المكسيك تواجه 50 عاماً من السجن

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:17 مساءً - منذ 3 ساعات

لورا موجيكا روميرو

تواجه ملكة الجمال المكسيكية لورا موجيكا روميرو عقوبة بالسجن قد تصل إلى 50 عاما للاشتباه بانخراطها في نشاط عصابة خطف.

وروميرو، التي تتحدر من مدينة سان خوان باوتيستا توكسيبيك في أواكساكا، فازت في مسابقة ملكة جمال أواكساكا الإقليمية عام 2018.

كما شاركت روميرو في مسابقة ملكة جمال المكسيك في عام 2019، وهي محتجزة حاليا في ولاية فيراكروز المكسيكية.

وهي واحدة من 3 نساء و5 رجال تم القبض عليهم، ووصفت بأنها واحدة من “8 أعضاء مزعومين في منظمة إجرامية متخصصة في عمليات الخطف”، بحسب ممثلي الادعاء، الذين أشاروا إلى أن الخاطفين الثمانية محتجزون على ذمة التحقيق منذ شهرين بينما يتواصل التحقيق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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