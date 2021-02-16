توم كروز يعطل "المهمة المستحيلة 8"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مخرج فيلم Mission: Impossible 7 (المهمة المستحيلة 7)، كريستوفر ماك كويري، انتهاء تصوير الفيلم بعد سلسلة تعطيلات مستمرة.

واضطر طاقم عمل سلسلة الأكشن إلى تعطيل تصوير الفيلم وتأجيل موعد طرحه أكثر من مرة على مدار العام الماضي بسبب طفرة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، أكد "ماك كويري" انتهاء تصوير الجزء السابع في دولة الإمارات، معلنًا العودة إلى لندن لوضع اللمسات الأخيرة على الفيلم، على أن يتم طرح الفيلم في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.





وذكر الموقع، أن خطة صناع السلسلة لبدء تصوير الجزء الثامن فور انتهاء السابع، واجهت معوقات مؤخرًا.

وتابع: "بطل السلسلة توم كروز مرتبطا بالترويج لفيلم Top Gun: Maverick (توب جن مفريك)، الذي يصدر 2 يوليو/تموز، مما يحول دون استمرارية تصوير الجزء الثامن مباشرة".





وكان من المفترض طرح الجزء الثامن 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكن بسبب ظروف كورونا وانشغال جدول أعمال توم كروز يبدو أنه سيتم تأجيل الفيلم إلى أجل غير معلوم.

وكان من المتوقع بدء تصوير الجزء السابع في فبراير/شباط 2020، لكن جائحة كورونا أجلت التصوير إلى 2020، مما أسفر عن تعطل جدول تصوير السلسلة بالكامل.



