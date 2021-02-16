"أم الرقص المعاصر الأفريقي" تفوز بالأسد الذهبي في بينالي البندقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نالت الراقصة ومصممة الرقص الفرنسية السنغالية جيرمان أكونيي جائزة الأسد الذهبي للرقص لعام 2021.

وأشار بينالي البندقية، في بيان، الثلاثاء، إلى أن مساهمة أكونيي المعروفة بـ"أم الرقص المعاصر الأفريقي" في مجال تدريب وتصميم الرقصات لشباب غرب أفريقيا وفي نشر عملها على نطاق واسع في بلدها والعالم، جعلوا منها أحد الأصوات المستقلة ذات التأثير الأكبر على فن الرقص.



وقادت الراقصة البالغة 76 عاما، خصوصا بين 1977 و1982 مدرسة "مودرا أفريك" للرقص التي أسسها الراقص الشهير موريس بيجار والرئيس ليوبولد سيدار سنغور.

وهي "تؤمن بقدرة الرقص على تغيير حياة الناس ولطالما التزمت تشارك شغفها كبادرة تحويل وتجديد".

وأنشأت أكونيي مع زوجها هلموت فوجت، مركز "ليكول ديسابل" الدولي للرقص الأفريقي التقليدي والمعاصر في يونيو/حزيران 2004 في السنغال.

كما أطلقت عددا من الاستعراضات الراقصة مع فرقتها "جانت-بي" التي طافت بها العالم أجمع.

ومُنحت جائزة الأسد الفضي للراقصة ومصممة الرقص الإيرلندية الشمالية أونا دوهيرتي البالغة 34 عاما، وهي "صوت قوي على الساحة الأوروبية تعالج مواضيع الهوية والنوع والديانة، وهي مسائل تكون غالبا بعيدة عن الاهتمامات الرئيسية للرقص".

ولمناسبة المهرجان الدولي الخامس عشر لبينالي البندقية للرقص الذي سيقام بين 23 يوليو/تموز والأول من أغسطس/آب، ستقدم جيرمان أكونيي عرضها "ساموير إن ذي بيجينينج"، فيما ستكون أونا دوهيرتي حاضرة مع عملها "هارد تو بي سوفت- إيه بلفاست براير".

وكانت جائزة الأسد الذهبي للرقص قد توجت في نسخها السابقة أسماء كبيرة من أمثال مرس كانينجهام (1995) وكارولين كارلسون (2006) وبينا باوش (2007) ووليام فورسايت (2010) وسيلفي غييم (2012) وآن تيريزا دي كيرسميكر (2015) وماغي ماران (2016) ولا ريبو (2020).