شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تضم أغنية "سهوة" لألبومها الجديد "حته تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عودتها للغناء، ضمت النجمة روبى أغنية "سهوة " لأغانى ألبومها الجديد "حتة تانية" الذى تستعد لطرحه خلال الأيام المقبلة، والأغنية من تأليف صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل في أول تعاون يجمع بينهما معاً، والألبوم من إنتاج وليد منصور.

وانتهت روبي من تسجيل كافة أغاني الألبوم الذى طرحت البوستر الدعائى له منذ يومين، كما تستعد لتصوير أولى أغنياتها على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج أحمد علاء لطرحه بالتزامن مع إطلاق الألبوم.



روبى مع الموزع احمد عادل والمنتج وليد منصور روبى مع الموزع احمد عادل والمنتج وليد منصور

وتتعاون روبي في الألبوم مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم، الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفى حسن، وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وإبرام. الألبوم الجديد لروبى يُطرح بشكل متقطع، حيث ستطرح أغانيه بطريقة السينجل، وبهذا الألبوم تعود روبى لعالم الغناء بعد فترة غياب طويلة، بعدما ركزت السنوات الأخيرة الماضية فى عالم التمثيل.

روبى والموزع احمد عادل

فى سياق مختلف تصور روبى حالياً مسلسل "شقة 6" إخراج محمود كامل، وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، الفنانة رحاب الجمل، ملك قورة، حمزة العيلى، الفنانة السعودية هيا فياض