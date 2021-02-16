شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف و"لذيذ" فى كواليس مسلسل "فى بيتنا روبوت".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها وجمهورها، بصورة في كواليس مسلسلها الكوميدي "في بيتنا روبوت"، بصحبة الفنان الكوميدي عمرو وهبة والفنانة ليلى زاهر والفنان هشام جمال.

ونشرت شيماء سيف الصورة عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لمشاركة متابعيها بالتوقيت الذي ستعرضه فيه حلقة اليوم، وهو في السابعة والنصف مساءً بدلاً من الثامنة مساءً على قناة CBC.

وشهدت الحلقة 17 من مسلسل "في بيتنا روبوت"، فتح سارة " ليلى أحمد زاهر"، مشروعا جديدا هي و زومبا الروبوت " شيماء سيف" و هو رسم التاتو في البيت، وتورط زومبا سارة في مشكلة بعد أن ترسم شكل طالبه زبون بالخطأ و يذهبان للقسم، ويحاول يوسف " هشام جمال "إنقاذ زوجته بعد أن يقابلها في القسم بسبب القبض على لذيذ الروبوت " عمرو وهبه" بسبب قيادته السيارة والدخول في كمين .