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شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف و"لذيذ" فى كواليس مسلسل "فى بيتنا روبوت".. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها وجمهورها، بصورة في كواليس مسلسلها الكوميدي "في بيتنا روبوت"، بصحبة الفنان الكوميدي عمرو وهبة والفنانة ليلى زاهر والفنان هشام جمال.
ونشرت شيماء سيف الصورة عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لمشاركة متابعيها بالتوقيت الذي ستعرضه فيه حلقة اليوم، وهو في السابعة والنصف مساءً بدلاً من الثامنة مساءً على قناة CBC.
وشهدت الحلقة 17 من مسلسل "في بيتنا روبوت"، فتح سارة " ليلى أحمد زاهر"، مشروعا جديدا هي و زومبا الروبوت " شيماء سيف" و هو رسم التاتو في البيت، وتورط زومبا سارة في مشكلة بعد أن ترسم شكل طالبه زبون بالخطأ و يذهبان للقسم، ويحاول يوسف " هشام جمال "إنقاذ زوجته بعد أن يقابلها في القسم بسبب القبض على لذيذ الروبوت " عمرو وهبه" بسبب قيادته السيارة والدخول في كمين .
تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت فى إطار اجتماعى كوميدى عن المهندس يوسف الذي يقوم بدوره الفنان جمال هشام الذى اخترع روبوتين هما لذيذ "عمر وهبة" وزومبا "شيماء سيف" اللذان يساعداه هو وزوجته سارة والتى تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر.
مسلسل في بيتنا روبوت، بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.