شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير أمام الطائرات المقاتلة فى صورة جديدة من كواليس فيلم "السرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان شريف منير عن صورة جديدة من كواليس فيلم "السرب" الذى يشارك فى بطولته، ويتناول العمل قصة حقيقية عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابى.

ونشر منير صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، أمام إحدى الطائرات المقاتلة التى نفذت المهمة ضد داعش، وظهر وهو يرتدى الملابس العسكرية لضباط الطيران، وكتب: "السرب"، وسرعان ما حصدت الصورة عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات.

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدورالعرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.

وتناول البرومو فى بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمرا بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكلا من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.



شريف منير من كواليس فيلم السرب

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، من إنتاج شركة سينرجى من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبرى، والنجمة منى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، شريف منير، ومحمود عبد المغنى.