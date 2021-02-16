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ماذا قال مارك أنتونى عن أيقونة الـsalsa الراحل جونى باتشو؟

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القاهرة - سامية سيد - تربط الصداقة بين النجم العالمى مارك أنتونى وأيقونة موسيقى الـsalsa الراحل جونى باتشو والذى تصدر خبر وفاته الساعات الماضية أهم و أشهر المواقع .

نعى مارك أنتونى البالغ من العمر ( 52 عام) على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام " صديقه و داعمه الأول الراحل "جونى باتشو" فقد نشر مارك صورة جمعتهما معا ، وعلق عليها فكتب : " المايسترو وصديقى العزيز.. كنت دائما موجود لأجلى منذ اليوم الأول .. كنت تمتلك حس للفكاهه وروح الدٌعابة " مٌعدى" أنا ممتن دائما لدعمك وإتاحة الفرصة لك للتواجد فى حضورك وإرثك المذهل " .


مارك انتونى وايقونة الموسيقي الراحل

 

وقد توفى أيقونة الموسيقى الشهير جونى باتشو عن عمر يناهز الـ ( 85 عام ) فى نيوجيرسى بالولايات المتحدة الامريكية ، و هو النجم الذى يُنسب إليه الفضل فى نجاح الـ " SALSA" فى شتى أنحاء العالم ، ولم تكشف التقارير حتى الآن عن سبب وفاة جونى باتشو الذى يمتلك شعبية جارفة حول العالم ، إلا أن موقع " بيلبورد " أشار أن باتشيكو قد دخل المستشفى سابقا بسبب المضاعفات الناجمة عن " الالتهاب الرئوى ".

يذكر أن جونى باتشو هو مؤسس ومدير لـ Fania Records ، و قد أصبح باتشيكو شخصية بارزة فى المشهد الموسيقى بعالم الـ SALSA فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك فى فترتى الستينيات والسبعينيات.

خلال حياة جونى باتشو المهنية التى امتدت لعقود من الزمن ، عمل فيها النجم الراحل مع عدد من أشهر و أبرز فنانى موسيقى الـ" SALSA "، و من أبرزهم سيليا كروز وويلى كولون وروبين بليدز " و غيرهم الكثيرين .

 

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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