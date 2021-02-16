شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يستعيد ذكريات مسلسل "رحلة المليون" بصورة من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الفنان الكبير محمد صبحى، على مشاركة جماهيره ذكرياته الفنية والأسرية بين الحين والآخر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى، وتلقى صور محمد صبحى تفاعلا كبيرا من جماهيره ومطالبات باستمراره فى التواصل مع محبيه على السوشيال ميديا، ونشر محمد صبحى مؤخرا على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، صور من ذكريات مسلسل "رحلة المليون" الذى جسد فيه شخصيته الشهيرة سنبل.



محمد صبحى على فيس بوك

وعلق الفنان الكبير محمد صبحي على الصور التى شاركها مع الجمهور، بقوله "جاااااااااى... من كواليس رحلة المليون 1984"، وذلك فى إشارة إلى أشهر مقولاته خلال أحداث المسلسل الشهير.



رحلة المليون



صورة محمد صبحى

وكان الفنان الكبير محمد صبحى، قد كشف من قبل عن صورة جمعته مع زوجته الفنانة الراحلة نيفين رامز، منذ نحو 46 عاما، وتحديدا منذ عرض مسرحية هاملت، للكاتب والأديب الإنجليزى وليم شكسبير، التى عرضت خلال فترة السبعينيات من القرن الماضى، ونشر صبحى، الصورة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أتبعها قائلا: "مع زوجتى نيفين رامز - رحمها الله - أثناء مسرحية هاملت عام 1975".

الفنان محمد صبحى كشف عن صور من الشخصيات التى جسدها فى مسلسل "فارس بلا جواد" الذى عرض منذ نحو 19 عاما وتحديدا عام 2002، مشيرا إلى أنها من أصعب شخصيات المسلسلات تحضيراً وتنفيذا، ونشر صبحى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورا لشخصيات المسلسل، أتبعها قائلا: "شخصيات أصعب المسلسلات تحضيراً وتنفيذاً فارس بلا جواد 2002".

وقال الفنان محمد صبحى: "إن مسلسل فارس بلا جواد عرض فى 2002 ولما طرح قامت الدنيا ولم تقعد، وحصلت مشكلة عالمية إن فى ممثل مصرى قدم مسلسل يعتمد على برتوكولات حكماء صهيون وده كان عاملهم مشاكل، لما عرفنا إن السفارة الأمريكية تستدعى ناس تسألهم عن المسلسل فسألت نفسى إيه علاقة السفارة الأمريكية".