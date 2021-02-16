شكرا لقرائتكم خبر عن فركش.. شيكو يودع لوكيشن تصوير "اللعبة 2" بصورة مع نجوم المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان شيكو، عبر حسابه على موقع "انستجرام" عن انتهاء تصوير حلقات الجزء الثانى من مسلسل اللعبة، الذى يعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، والمسلسل بطولة شيكو، وهشام ماجد، وميرنا، وجميل، ورانيا يوسف، وأوتاكا، وغيرهم.



شيكو على انستجرام

ونشر شيكو عبر حسابه على انستجرام صورة تجمعه مع عدد من أبطال العمل وعلق عليها: " فركش تصوير اللعبة.. بحبكم كلكم واحد واحد اللي في الصورة واللي مش في الصورة الحمد لله يارب، ويارب نكون خليناكم تتبسطوا".



ابطال العمل

وانتهى أبطال مسلسل "اللعبة 2" من التصوير، حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.

وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل "اللعبة"، من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.