شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة جماهيرية واسعة بآداء إدوارد فى "لؤلؤ" .. بتقديم دور الصديق الوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الفنان إدوارد، تحقيق نجاحاً كبيراً بدور مجدى هلال فى مسلسل "لؤلؤ" مع النجمة مى عمر والذى تعرض حلقاته الأخيرة على قناة ON، حيث يحظى العمل بمشاهدة كبيرة وتفاعل جماهيرى كبير مع أحداثه على السوشيال ميديا مشاهدة عالية، وقدم إدوارد شخصية مديرأعمال لؤلؤ الوفى الذى يفعل كل ما بوسعه لدعمها ومساعدتها فى تحقيق النجاح.

وحصل إدوارد على إشادات كبيرة من قبل الجمهور المتابع للمسلسل، وأصبحت شخصية "مجدى" العمل محط أنظار الجمهور، وأطلق رواد التواصل الاجتماعى كوميكسات بتمنى البعض بتواجد شخصية مجدى فى حياتهم، مما يؤكد أن ادوارد استطاع أن يقترب من الناس بتلك الشخصية المملوءة بالطاقة الايجابية.



ادوارد

ادوارد، قدم مشوار كبير فى الدراما التليفزيونية، ولم يستسلم لفكرة التواجد فقط مثل البعض، ولكنه سعى أن يضيف لكل عمل يقدمه، فقدم الأخ ضعيف الشخصية فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، وقدم شخصية "صديق" شقيق أحمد السقا، كما قدم شخصية سامح فى مسلسل "حكايتى" مع ياسمين صبرى، وغيرها من الأدوار التى تركت بصمة فى مشواره الفنى .

ادوارد يصور حالياً مسلسل "نسل الاغراب" بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، المقررعرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من فردوس عبد الحميد، دياب، مى عمر، نجلاء بدر، منة فضالى، أحمد فهيم، وأخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.