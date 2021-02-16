شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير أفيشات فيلم "آل هارون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت شركت مونت برودكشن للإنتاج الفنى جلسة تصوير لأفيشات فيلم "آل هارون" الذي تقوم بإنتاجه حاليا، استعدادا لبدء التصوير خلال أيام.

وأكد المنتج حسني محمود، صاحب شركة مومنت برودكشن، أنه حرص على أن تكون جلسات تصوير أفيشات الفيلم داخل مقر الشركة بالدقي، لإقامة اجتماعات إضافية وتنسيق سريع ومستمر لحل أى سلبيات ربما تواجه فريق العمل وصناعه

وكان الفنان منذر رياحنة، أول الحاضرين، فيما حضر باقي النجوم المشاركين فى الفيلم في وقت لاحق، واستمرت جلسة التصوير ما يقرب من خمس ساعات بدأت من الخامسة مساء، و حضر فيها كل من الفنان إيهاب فهمى والفنان منذر رياحنة ومحمد عز، وأحمد عبد الله، وهاجر الشرنوبى، وأمير صلاح الدين، والفنان حمدي هيكل، والمخرج معتز حسام، والمؤلف أحمد أنور.

واستقبل المنتج حسني محمود نجوم الفيلم والقائمين عليه بمكتبه الخاص فى جلسة وديه قبل بدأ تصوير الأفيشات، فيما حرص كاست إنتاج الفيلم على الحضور حتى نهاية الجلسة وكان من بينهم محمود شاذلي، وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، والمشرف العام على الإنتاج، محمد كمال، المدير العام لشركة مومنت برودكشن.

فيلم "آل هارون" تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية، ومن المقرر البدء في تصويره خلا أيام.

الفيلم من تأليف أحمد أنور، ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني وصاحبها المنتج حسني محمود، ويشارك في بطولة العمل كل من، الفنان إيهاب فهمي، ومنذر ريحانه، عبير صبرى، احمد وفيق، ومحمد عز، وأحمد عبدالله محمود، وأمير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبى.