أحمد السقا عن فيلم "السرب": توثيق لأحداث حقيقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري أحمد السقا عن سعادته بالمشاركة في بطولة فيلم "السرب"، ووصف التجربة بأنها توثق لأحداث حقيقية عاشها شعب مصر.

وقال السقا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON" تقديم لميس الحديدي، إن الفيلم يوثق لدور القوات الجوية المصرية في القضاء على عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

وأضاف: "دور الفن توثيق الأحداث لو كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو حربية والفيلم يتناول موضوعا مهما، ويكفي أن الرئيس المصري وقتها وعد بالقصاص من جماعة داعش الإرهابية، ولم يمر 24 ساعة حتى انطلقت الطائرات فجرًا لتدك مراكز تدريب الإرهابيين في ليبيا ومخازن للذخيرة الخاصة بالدواعش والفيلم يوثق هذه الواقعة".





وواصل السقا حديثه قائلا: "لا أريد حرق أحداث الفيلم، ولكن اسم (السرب) مشتق من دور القوات الجوية المعتاد، فقد عاشت مصر ظروفا صعبة، انفجارات واغتيالات وأعمال إرهابية على الحدود، ونجحت القوات المصرية العظيمة في القضاء على كل هذه الشواهد السيئة، الفيلم يلقي الضوء على واقعة مهمة وهي استشهاد 21 قبطيا على يد جماعة داعش، ومن هنا أحب أن أوجه التعازي لكل أسر الشهداء".

ووجه السقا الشكر للدولة المصرية التي دعمت تصوير الفيلم، وأكد أن المشاهد سيخرج بنتيجتين، الأولى هي المتعة بسبب رؤية عمل سينمائي متميز، والثانية وجود رسالة إيجابية يتضمنها العمل وسيتم ترسيخها في ذهن المشاهد.





ورفض السقا في ختام المداخلة التليفونية الكشف عن شخصيته في الفيلم واكتفي بقوله: "سلموها لله، مش عاوز أسبق الأحداث ومش عاوز أحرق الدور".

يذكر أن فيلم السرب من إنتاج شركة سينرجي وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته بجانب السقا محمود عبدالمغني وشريف منير وكريم فهمي.