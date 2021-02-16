شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق يعلن خطوبته: "لبسنا دبلة الخطوبة سمعونا زغروطه يا حبايب".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد علي رزق، خطوبته على نورين ماهر، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ولقى إعلان الخطوبة رسائل التهنئة وتفاعلا من متابعيه على السوشيال ميديا، إضافة إلى أمنيات الأصدقاء والجمهور له بالتوفيق في حياته الفنية والأسرية.

كما نشر الفنان محمد على رزق، صورة تجمعه بخطيبته على صفحته الشخصية بموقع "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "ولبسنا دبلة الخطوبة سمعونا زغروطه يا حبايب".



محمد على رزق يعلن خطوبته



محمد على رزق على انستجرام

ويشارك الفنان محمد على رزق، في فيلم "في عز الضهر"، من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد عز، ومحمود حجازي، وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.



محمد على خير وخطيبته

كما كشف الفنان محمد علي رزق، عن تفاصيل دوره في مسلسل "إسعاف يونس"، أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، والذي يتم عرضه الآن، على مدار10 حلقات، وقال رزق في تصريحات صحفية، إنه يجسد شخصية "كمال الرخ" صديق "يونس" الذي يجسده بطل المسلسل الفنان محمد أنور منذ الطفولة.

وأضاف، أن شخصيته تتسم بالسماجة على حد وصفه، إذ يكره "يونس" كثيرًا، إلا أن ذلك الكره يشكل الكثير من المواقف الكوميدية التي تحدث بينهما، واصفًا علاقتهما بأنها شبيهة بعلاقة الشخصيتين الكارتونيتين "توم آند جيري".

وتابع أنه من المنتظر أن يظهر خلال الحلقات بإطلالة مختلفة تمامًا ومعبرة إلى حد كبير عن تلك الشخصية التي تتسم بالثراء، معلقا: "هلبس هدوم مشجرة ودهب"، كما أعرب عن سعادته وتحمسه الشديد بسبب تجربة العرض على WATCH iT.