شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية محمد ثروت "يامستعجل فراقى" تتخطى حاجز 2 مليون فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت أغنية "يامستعجل فراقى" الذى طرحها النجم محمد ثروت منذ 5 أيام حاجز 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويتعاون من خلالها مع ابنه أحمد ثروت، حيث يتولى إنتاج وإخراج الكليب، والأغنية من كلمات تامرحسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت.

وأعرب النجم محمد ثروت مؤخرا عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "يامستعجل فراقى" الذى طرحها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحا كبيرا، مؤكدا أن السبب في حماسه لتقديمها هو نجله أحمد ثروت، والملحن محمد رحيم الذى سعدت بالتعاون معه، حيث أنه ملحن شاطر ويمتلك ألوان مختلفة ويجمعنى معه أغانى أخرى خلال الفترة المقبلة، كذلك الشاعر تامر حسين .

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أن عدد من المطربين قدموا له التهنئة على نجاح الأغنية منهم أنغام ومصطفى قمر ومدحت صالح ونادية مصطفى وجنات وأحمد صلاح حسنى وأحمد فلوكس وغيرهم .

وتقول كلمات الاغنية :

"اتكتب سطر النهاية للأسف مانتش معايا.. للأبد فعلاً كفاية عليك كدة وكفاية جرح.. وآه الأمل أن أنت تتغير ضعيف والوضع ده بقى شيء سخيف.. وأنا أيه جابرني لكل ده حب انتهى وأنا شكوتي لله".

وكشف محمد ثروت أن أغنية "يا مستعجل فراقي" تعد أول بشائر ألبومه الجديد، الذي قرر إطلاق أغنياته على فترات متقطعة خلال العام الجاري، وهذا أول ألبوم رسمي بعد سنوات طويلة منذ آخر ألبوماته "من طول ما بفكر فيك".

محمد ثروت ممثل ومطرب وملحن، يمتد مشواره الفني لبدايات السبعينات، حفر اسمه في مسامع جمهوره المصري بأشهر أغنياته "حكتب جواب" و"ورق الشجر"، بجانب أغنياته الدينية، ولمسته الخاصة في أغاني الأطفال والأعمال الوطنية، ولقبه الجمهور بصوت مصر، كما لحن له كبار الملحنين من الزمن الجميل، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي منير مراد ومحمد سلطان وحلمي بكر وعمار الشريعي.