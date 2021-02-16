شكرا لقرائتكم خبر عن كايلى مينوج تتجاهل الشائعات وتستعرض رشاقتها بفستان من Dolce & Gabbana والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تأكيد خبر خطوبة النجمة العالمية كيلى مينوج من بول سولومونز، قررت النجمة الشهيرة أن تبهرعشاقها ومحبيها على طريقتها الخاصة لتجعل الأضواء تتسلط عليها بنسبة أكبر.

نشرت كايلى مينوج البالغة من العمر ( 52 عاما ) صورة جديدة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 2.2 مليون شخص، حيث ظهرت مينوج مرتدية فستان طويل "polka dot " باللونين الأسود والأبيض خطف تصميمه أنظار كل عاشق والمعنيين بالأزياء والموضة حول العالم، وقد حمل فستانها توقيع دار أزياء "Dolce & Gabbana" ووصل سعره 1300 جنيه استرلينى.



كيلي مينوج

جاء نشر كايلى مينوج هذه الصورة وسط شائعات بأنها هى وخطيبها البالغ من العمر ( 46 عاما ) على وشك إقامة حفل زواجهما فى أجواء سرية بعيد عن أعين وسائل الإعلام المختلفة، وتوقع البعض عن حرصها على تجاهل الشائعات المتداولة دون نفى أو تأكيد يُظهر مدى اهتمامها بأن تستمتع بحياتها فقط دول الالتفات لما يحدث حولها.