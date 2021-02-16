فيديو| مها الصغير تتذكر والدها بكلمات مؤثرة وسوسن بدر تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت المذيعة مها الصغير والدها الراحل مصفف الشعر محمد الصغير.

نشرت مها مقطع فيديو لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهو ينصح العاملين معه في مجاله.

وعلقت مها على الفيديو :"رحم الله قلبا كان لي أحب شئ ورحم الله روحا كانت لي كل شئ".

وكتبت الفنانة سوسن بدر :"الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويصبركم إن شاء الله".

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير، 29 يناير الماضي.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".

وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحل عقب ظهر الجمعة الماضي، في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.