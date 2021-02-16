فيديو| تامر حسني يفاجىء جمهوره بموهبة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "حسني" في الفيديو مع أحد أصدقائه، علق :"طبعا إنتوا متفاجئين بموهبتي العظيمة في البلياردو".

علقت الفنانة بشرى :"خيانة، أنا فين من ده، سواء بينج بونج أو بلياردو يا فيها لخفيها".

كما علقت إيه عبدالله :"جامد والله لا برافو يا تيمو".

من جانب آخر، طرح تامر حسني، مطلع يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "خليك فولاذي" من ألبومه الجديد وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة "روتانا".