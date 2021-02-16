فيديو| أبلة فاهيتا تكشف عن برومو مسلسلها الجديد"دراما كوين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الحساب الرسمي للدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" عبر موقع "انستجرام"، عن البرومو الأول لمسلسل "دراما كوين" والتي تؤدي به دور البطولة.

علق الحساب الرسمي :"الإعلان التشويقي لمسلسل دراما كوين.. الأرملة البطلة ".

مسلسل "دراما كوين "، ينتمي لنوعية الـ 6 حلقات وتدور أحداث الحلقات حول مغامرات "أبلة فاهيتا" النجمة اللامعة التى سطع نورها بين الجماهير العربية، والتي انقلب حالها رأساً على عقب بعد أن وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع.

المسلسل هو أول أعمال أبلة فاهيتا في الدراما، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات العالمية.