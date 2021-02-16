"إحنا جامدين جدا".. أحمد السقا يكشف كواليس جديدة عن فيلم "السرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد السقا تفاصيل جديدة حول مشاركته في فيلم "السرب"، الذي يُجسد بطولات القوات المسلحة في الثأر لـ21 مصريا قبطيا تم ذبحهم على أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة سرت الليبية في 15 فبراير 2015.

وقال "السقا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة: "هذا الفيلم مصنوع بحرفية شديدة، بيوثق لأحداث معينة قد تكون أحداثا سياسية اجتماعية.. نفتكر فخامة الرئيس لما قال هناخد حقنا، فعلا معداش 24 ساعة، نفسي الناس تشوف الفيلم".

أضاف: "عايز أشكر الجهات المعنية بهذا العمل، فهذا الفيلم روائي طويل، مستوحى من واقعة حقيقية، ويوثق أحداثا مرت بها مصر، أنا فرحان بالفيلم زي فرحة العيل الصغير".

تابع: "أنا بلعب دور بعتبره وسام على صدري، كان نفسي أعمل فيلم من هذا النوع، جالي كما تمنيته، إن شاء الله نبقى قد المسؤولية".

وأكمل: "الصراحة أثناء التصوير شوفت حاجات كتيرة بحق وحقيقي على أرض الواقع، واللي أقدر أقوله: باسم الله ما شاء الله، إحنا جامدين جدًا".

فيلم "السرب" يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي.