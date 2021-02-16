بعد مشاركته في "السرب"..ماذا قال محمود عبد المغني عن أحمد السقا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"وحش السرب" لقب أطلقه الفنان محمود عبد المغني على الفنان أحمد السقا، الذي يشاركه بطولة فيلم "السرب" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر "عبد المغني" صورة تجمعه بالفنان أحمد السقا، عبر صفحته في موقع فيس بوك، وكتب "حبيبي وأخويا وعشرة عمري وحش السرب"

وكان محمود عبد المغني عن كشف عن شخصيته بالفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "السرب.. جمال صقر.. فخور إني شاركت زملائي هذا العمل الوطني".

فيلم "السرب" يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي.