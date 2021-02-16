مينا مسعود زعيم عصابة "في عز الضهر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحرص الفنان العالمي مينا مسعود على مشاركه متابعيه تفاصيل حياته، إذ يرى أن مواقع التواصل ساهمت في تقريب المسافات بين الفنان والجمهور.

وكشف الفنان الكندي من أصل مصري عن الملصق الدعائي لأولى بطولاته السينمائية بمصر "في عز الضهر" عبر حسابه الشخصي على تطبيق أنستقرام وأرفقه بتعليق: "كان حلمي أن أعود إلى مصر وأعمل مع الفنانين الموهوبين.. أشياء رائعة قادمة".

ويجسد مينا مسعود شخصية زعيم عصابة يقوم بالعديد من عمليات النصب والسرقة، وتنقلب حياته رأسا على عقب عندما يقع في حب فتاة يجد فيها كل المواصفات التي يبحث عنها.

وفيلم "في عز الضهر" من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته بجوار مينا مسعود، هنا الزاهد، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، محمد عز، محمود حجازي، أحمد جمال.





