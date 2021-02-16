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بعد "إخطار بالانتحار".. وفاة الممثل الهندي سانديب نهار

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الهندية رحيل الممثل سانديب نهار في ظروف غامضة بعد ساعات من نشره "إخطارا بالانتحار" في "فيسبوك".

وفي انتظار نتائج التشريح، ترجح زوجته أنه وضع حدا لحياته، وفقا لما أوردته وسائل إعلام هندية.

في الفيديو الذي نشره في "فيسبوك"، أخبر الفنان الراحل، في عقده الثالث من العمر، متابعيه بأنه لم يعد يرغب في البقاء في هذا العالم بسبب خيباته المتعددة، التي من ضمنها المشاكل الزوجية التي تعكر صفو حياته والإحباطات المهنية في بوليوود التي حولت حياته إلى "جحيم"، غير أنه أوضح أنه لا يجب لوم زوجته على قراره بالانتحار الذي سبق له التفكير فيه والتريث من أجل إعطاء نفسه فرصة للانخراط مجددا في الحياة.

من جهتها، أوضحت شرطة مومباي أن سانديب نهار عثرت زوجته كانشان على جثته هامدة في بيته في ضاحية جوريجاون بمومباي ونقلته على الفور إلى المستشفى بمساعدة بعض أصدقائه. وفور وصولهم ومعاينة الجثة، أعلن الأطباء وفاته رسميا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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