محمود عبدالمغني يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل فيلم السرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجمع الفنان المصري محمود عبدالمغني بين موهبة التمثيل وذكاء الاختيار، وعندما نفتش في سجله الفني نكتشف حجم التنوع في أعماله.

ينتقل بين الأدوار برشاقة يحسد عليها فهو الإرهابي المتطرف، والضابط الوطني، والنبطشي، وابن البلد، ومؤخرا انتهى من تصوير دوره في الفيلم الضخم "السرب" والذي يجمعه بعدد كبير من النجوم مثل أحمد السقا، وشريف منير، وكريم فهمي.

”الخليج 365” التقت الفنان محمود عبدالمغني للحديث عن كواليس تصوير آخر أعماله السينمائية، والمغري في الشخصية التي يقدمها، وتفاصيل العمل الذي سينافس به في رمضان المقبل.





ـ ما هي المعايير التي تختار عليها أعمالك الفنية؟

دائما أبحث عن محتوى العمل الفني، وهل يحمل فكرة جيدة أم لا، أنا مؤمن بأن الفن رسالة ولذا أجتهد من أجل تقديم أفكار تحترم وعي المتلقي، وتسهم في توسيع دائرة مداركه، وأختار أعمالي أيضا بناء على الفريق المشارك واسم الشركة المنتجة، لأن وجود عناصر جيدة يضمن دائما تقديم عمل متكامل ومتميز.

ــ هل توافرت كل هذه العناصر في فيلم السرب؟

بكل تأكيد توافرت كل عوامل النجاح في فيلم السرب، وفخور بالمشاركة في هذه التجربة لأسباب كثيرة، في مقدمتها أن الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية، وعملية وطنية قامت بها القوات الجوية المصرية ضد جماعة داعش الإرهابية في ليبيا، وسعيد جدا بهذه التجربة وأفتخر بها لأن الأعمال الوطنية تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن.





ــ ما تفاصيل الشخصية التي تقدمها في فيلم السرب؟

أجسد شخصية "جمال صقر" قائد السرب، وهو إنسان محب لبلده ومستعد لتقديم روحه فداء من أجلها، ولم أستغرق وقتا طويلا من أجل التحضير لهذه الشخصية لأن الورق مكتوب بشكل حلو، والمخرج أحمد نادر جلال يمتلك رؤية رائعة، ويساعد الممثل حتى يقدم أفضل أداء لديه.

ـ ما الصعوبات التي واجهتك في التصوير؟

أي عمل فني يحتاج من الممثل إلى التحضير والتدريب، ولكن في فيلم السرب، شعرت بأن كل شيء سهل ربما بسبب جمال وواقعية القصة، وربما لأن فريق العمل متفاهم ومتحمس لتقديم عملا وطنيا بشكل يليق باسم مصر.





ـ هل تم التصوير في مصر فقط؟

التصوير تم في مصر وليبيا.

ـ ما الفترة التي استغرقها التصوير؟

من الصعب تحديد زمن التصوير، لا سيما أن العمل تم تصويره على مراحل متفرقة، وتأثر معدل التصوير أيضا بسبب جائحة كورونا التي أربكت العالم.

ــ هل تشارك في ماراثون دراما رمضان المقبل؟

أشارك في سباق رمضان 2021 بمسلسل "ظل راجل" بطولة صديقي ياسر جلال، ونيرمين الفقي، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وسعيد بهذا العمل لأنه يجمعني بالنجم ياسر جلال مرة ثانية بعد نجاح مسلسل" ظل الرئيس" الذي عرض في 2017.