وفاة جوني باتشيكو.. التهاب رئوي ينهي حياة "عرّاب السالسا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الموسيقي الأمريكي الشهير جوني باتشيكو المصنف أحد عرابي موسيقى السالسا، الإثنين، في نيويورك عن 85 عاما، على ما أعلنت عائلته.

وأسس هذا الموسيقي والمؤلف والمنتج المولود في جمهورية الدومينيكان سنة 1935، خصوصا شركة "فانيا ريكوردز" للإنتاج ومجموعة "فانيا آل-ستارز" التاريخية اللتين تعاونتا مع كبار الأسماء في السالسا من أمثال سيليا كروز وهكتور لافوس وويلي كولون.

وقالت كوكي باتشيكو زوجة جوني باتشيكو في بيان نشرته العائلة على حسابه الرسمي على فيسبوك: "ببالغ الألم في النفس وفراغ كبير في القلب، أعلن لكم أن المايسترو جوني باتشيكو توفي اليوم بسلام. ألف شكر لصلواتكم وكل الحب الذي لطالما قدمتموه".

وكان الموسيقي أدخل إلى المستشفى بصورة طارئة قبل أيام بسبب التهاب رئوي.

ووصل الموسيقي المولود في 25 مارس/ آذار 1935 في مدينة سانتياجو دي لوس كاباييروس في الدومينيكان، واسمه الحقيقي خوان أزارياس باتشيكو، إلى نيويورك مع عائلته عندما كان طفلا.

وبعد دراسات موسيقية في مدرسة جوليارد سكول في نيويورك، بدأ مسيرته في خمسينات القرن العشرين قبل دخوله عالم الشهرة مع أوركسترا باتشيكو إي سو تشارانجا.

وأسس سنة 1964 شركة "فانيا ريكوردز" مع المحامي جيرالد "جيري" ماسوتشي.

وكتب ويلي كولون عبر تويتر: "ارقد بسلام يا صديقي ومعلمي العزيز".