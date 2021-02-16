شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة تقديمه دويتو مع أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم أحمد سعد لـ"الخليج 365" أن هناك علاقة صداقة قوية تجمعه بالنجمة أصالة من الناحية الفنية والإنسانية، مشيرا إلى أنه طول الوقت يأخذ رأيها فى بعض الأشياء التى تخصه، وتعتبر من أكثر المطربات التي وقفت معه فى مشواره الفنى، نافيا وجود مشروع فنى يجمعهما خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم أحمد سعد قد نشر صورة مؤخرا على صفحة التواصل الاجتماعى "إنستجرام" جمعته بالنجمة أصالة، وكتب عليها:"حقيقى أخت عظيمة وفنانة عظيمة، الأمر الذى اعتقده البعض، أن الصورة من دويتو غنائى سيجمعهما".





وأحيا مؤخرا النجم أحمد سعد حفلا داخل دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير بمناسبة عيد الحب، وقدم من خلاله عدد كبير من أغانيه التى تفاعل معها جمهور الأوبرا منها أغنية "سألت نفسي" و"بعت الغرام" و"بصلي" و"انت بتتكلم" كما قدم أغنية كعب الغزال للراحل محمد رشدي، ورفع الحفل شعار كامل العدد ، وقال النجم أحمد سعد إنه سعيد بالوقوف علي خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية ويارب نتقابل دايما في الحب.

وتصدر مؤخرًا النجم أحمد سعد تريند اليوتيوب فى مصر وعدد من الدول العربية منها السعودية والكويت والإمارات وليبيا والأردن بعد طرحه كليب "بناقص"، الذى قدمه بشكل مختلف ونال إعجاب جمهوره، وعاد من خلاله إلى لون الغناء العاطفى الدرامى الذى تميز به فى عدد من أغانيه السابقة، وتحكى فكرة الأغنية الجديدة عن الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا أنه يكتشف ويعرف الحقيقة عن طريق الصدفة.

النجم أحمد سعد قام بتصوير كليب أغنية "بناقص" منذ فترة فى النمسا بمدينة سالزبورج وهي رابع أكبر مدينة نمساوية ومسقط رأس الموسيقار الشهير موتسارت.

وقال سعد إنه تم إعداد وتجهيز التصوير فى أكثر من شهر مع المخرج النمساوى إيديسون أبا كارديس، وتم الاستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية، واستغرق تصوير الكليب يوما كاملا.

كليب "بناقص" كلمات هشام صادق، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى أشرف البرنس، وتم طرحه على يوتيوب.