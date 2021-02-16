شكرا لقرائتكم خبر عن لؤلؤ الحلقة 37.. خطة لؤلؤ للتخلص مع مروة وبودا فى لعبة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر لؤلؤ - مى عمر في خطتها، للإنتقام من أعدائها بودا - محمد الشرنوبى و مروة - هدير عبد الناصر، وأيضاً نهال - نجلاء بدر، وداليا- هيدى كرم، وذلك خلال أحداث الحلقة 37 من مسلسل "لؤلؤ"، الذى يعرض على قناة on، حيث كشفت الأحداث عن اتفاق لؤلؤ مع مجدى - ادوارد- وكذلك والدها سيد - حمدى هيكل على الانتقام من كل من حاول إيذائها.

وبعد المواجهة التى حدثت بين لؤلؤ وصديقتها مروى، هددتها الأخيرة بفيديو اغتصاب بودا لها والذى احتفظت بنسخة منه، وطلبت منها 10 مليون جنيه مقابل عدم نشره وفضحها على السوشيال ميديا، لتوافق لؤلؤ على إعطائها أموال أكثر من التى طلبتها مقابل أن تقتل بودا وتعطيها زجاجة سم لتضعه له فى الطعام.

وفعلت لؤلؤ نفس الأمر مع بودا حيث ذهبت له وأبلغته أن مروى ساومتها على الفيديو وأنه هو الذى أعطى الفيديو لها، وتطلب منه التخلص من مروى وتعطيه نفس السم لوضعه لها فى الطعام، وبذلك تكون لؤلؤ تخلصت من الثنائى دون أى شبهات عليها.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.