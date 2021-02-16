شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ذا ساليون تطلق Southside Forever Freestyle فى عيد ميلادها الـ26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن ميجان ذا ستاليون قررت أن تضع كل تركيزها خلال هذه الفترة على إطلاق العديد من الأعمال الغنائية وكأن هدفها أن عام 2021 يكون العام الأكثر تميزاً بالنسبة لها.

قررت النجمة العالمية ميجان ذا ستاليون أن تحتفل بعيد ميلادها الـ 26 بطريقة أكثرعملية وابتكارا، فقد انتهزت نجمة الراب الشهيرة الفرصة وأطلقت كليب أغنية "Southside Forever Freestyle" وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" .

وفى الساعات الأولى من إطلاق الكليب "Southside Forever Freestyle" الذى قام بإخراجه "مايكل هو"، استطاع أن يقترب من المليون مشاهدة على "يوتيوب" .





يذكرأن ميجان ذا ستاليون أطلقت منذ أيام معدودة كليب لريميكس أغنية "34 +35" التى تعاونت فيها مع النجمة العالمية إريانا جراند ونجمة الراب الشهيرة دوجا كات، وحقق الكليب الخاص بريمكس الاغنية نجاح كبير منذ اللحظات الاولى لإطلاقه وذلك يرجع إلى أن الثلاث نجمات يمتلكن شعبية جارفة حول العالم حققتها كل منهن بسبب موهبتها الفريدة.

من جهة أخرى أطلقت الأسبوع الماضى ميجان ذا ساليون كليبها "Cry Baby" الذى تعاونت فيه مع النجم العالمى دابابى " DaBaby" وهوالعمل الذى حقق سلسلة طويلة من الاشادات.







