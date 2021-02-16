شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى وأحمد السقا فى صورة جديدة من كواليس فيلم "السرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان محمد عبد المغنى نشر صور من كواليس مشاركته فى فيلم السرب، والمقرر عرضه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش، وأخرها صورة له مع النجم أحمد السقا، وعلق عليها:" حبيبي واخويا وعشرة عمرى .. وحش السرب"، وظهر في خلفية الصورة كرفانات التصوير .



بوست محمد عبد المغنى

السقا وعبد المغنى

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدورالعرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.

وتناول البرومو في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمربتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكلا من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، من انتاج شركة سينرجي من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبري، والنجمة منى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، شريف منير، ومحمود عبد المغني .