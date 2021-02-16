شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس وتحضيرات كاردى بى لكليب UP من الرقص للماكياج لجلسات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص نجوم العالم عادة على كشف الكثيرمن كواليس تصوير أعمالهم الفنية، وهو الأمر الذى يلفت عادة نظر محبيهم و عشاقهم من شتى أنحاء العالم، و كانت آخر هؤلاء النجوم هى المغنية الشهيرة كاردى بى التى أطلقت مؤخرا كواليس تصوير كليبها الأخير" UP " الذى وصفه البعض أنه يحمل جرعة كبيرة من العرى بهدف تحقيق المزيد من النجاحات لكن الأمر جاء بشكل عكسى حيث لاقى سلسلة من الانتقادات .

ظهرت كاردى بى فى كواليس الاستعداد لتصوير كليبها " UP " بدءًا من تدريبها على الرقصات الخاصة بالكليب وذلك فى يناير الماضى وصولا إلى مرحلة وضع الماكياج وتصفيف الشعروذلك قبل بدأها التصوير بساعات .

ولأن كاردى بى تمتلك شعبية جارفة حول العالم قد يتوقع البعض أن كواليس تصوير الكليب تخطت ملايين المشاهدات لكن جمهوركاردى بى يخذلها هذه المرة، فقد حصد مقطع فيديو كواليس والاستعداد لتصوير كليب " UP " 1.7 مليون مشاهدة فقط على موقع الفيديو الشهير" يوتيوب " حتى الآن لمقطع الفيديو الذى وصلت مدته لـ 7 دقائق و 52 ثانية .



كاردي بي في الكواليس (1)



كاردي بي في الكواليس (2)



كاردي بي في الكواليس (3)



كاردي بي في الكواليس (4)



كاردي بي في الكواليس (5)