شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات حمادة هلال فى "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمادة هلال حل ضيفا فى برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس، والذى عرض على قناة dmc، أمس الاثنين، وتصدر حمادة هلال التريند بسبب تصريحاته فى الحلقة التى كشف فيها العديد الأمور التى لا يعرفها الجمهور، الخاصة بمشواره الغنائى منذ بدايته وحتى الآن.

حمادة هلال كشف خلال الحلقة عن أول أغنية غناها في حياته، وروى قصة مراقبة والده له، قائلا مكنش فى بالى قصة الغناء خالص وطول الوقت كنت بغنى مع نفسى اللى خد باله من صوتى خالى وقالى أنت هتبقى حاجة قدام، وأول مرة غنيت فى فرح شعبى و أنا عندى 9 سنين وغنيت أكتر من 15 مرة فى الفرح لأن صوتى عجبهم، ومحمد الخواجة ده رجل بلطجى كان بيأخدنى فى الأفراح معاه وكنت بنزل من وراء أهلى معاه لحد ما تعرفت فى المنطقة إنى ابنه، وفى يوم نزلت معاه وبابا نزل ورايا وقعد يراقبنى ولما طلعت الفرح وده يقول إنى ابنه طلع بابا على المسرح وقال ده ابنى أنا.

حمادة هلال أضاف روحت البيت وشوفت الحزن فى عين بابا قلتله خلاص هوقف قالى هنلف على منتجين، ونزلنا كان المنتجين يكسرونى كسرة مش هنساها ويقولوا صوته هيتغير لما يكبر، وخدت القرار إنى هوقف، لحد ما قابلت حميد الشاعرى وخدنى لطارق عبد الله شوفت ملاك من السما وساعدنى كتير أوى وعملت أغنيتين وبعد كده ألبوم الأيام.

حمادة هلال تابع أنا عندى أغانى كتير راكنها بقالى 3 سنين، وخلاص حمضت عشان كنت عاوز أعمل ألبوم، والدنيا اتقلبت عليا عشان أغنية "الشرع محلل 4"، وحصلت أزمة بسبب الكلمات وكنت مصورها وقتها.

وأضاف حمادة هلال أما أغنية "جمالها" بقى كانت تراك أرمانى عجبنى خدته وعملت الأغنية ونزلت، ونزلت فى نفس الوقت "فطومة" بتاعت فريق واما بنفس الألحان، إحنا الاثنين مقلبينها، الأغنية اتحذفت من يوتيوب، وأنا عملت الأغنية كليب مع منة عرفة فى يوم واحد وأول ما نزلت كانت تريند في جميع الوطن العربى، واتقفلت بعد 6 ساعات، وظهر الولد صاحب التراك وقفل الأغنيتين".

وأردف حمادة هلال فى حديثه: " كنت بحب التمثيل بجانب الغناء و كان نفسى أمثل لحد ما اشتركت في مسلسل بدارة مع معالى زايد و سامى العدل، وبعد كده قولت نفسى أعمل فيلم ثم توالت الأفلام، وفيلم حلم العمر تعبت أوى فيه كنت بتمرن 4 ساعات جيم 6 وساعات ملاكمة و تعبت في الفيلم أوى و رامى وحيد كان بيضرب بجد في المشاهد".

وقال حمادة هلال "أنا أب وزوج مكبر دماغه في البيت ومراتى أعرفها من وهى عندها 14 سنة وبينا قصة حب كبيرة ربنا يحفظها".

وأوضح حمادة خلال البرنامج: "غنيت حزين لأنه كان غريب على طفل يغنى أغانى حزينة، وكنت فرحان بنجاح الأغانى، لكن واجهت صعوبة وكنت حزين أن إزاى هغنى الأغانى دى في الأفراح بعد كده غنيت كله لأن شايف أن المطرب مش لازم يمشى على استايل معين".

وتابع حمادة هلال "اتحفل عليا جامد بعد أغنية شهداء 25 يناير، وكنت نجم الثورة وقتها"، ثم غنى حمادة ميدلى أغانى حزينة.

ويخوض النجم حمادة هلال السباق الرمضانى المقبل 2021 بمسلسل جديد يحمل اسم "المداح" من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وانضم مؤخرا للمسلسل كل من، الفنانة دنيا عبد العزيز والفنان خالد سرحان.

ويعود حمادة هلال للدراما هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ابن أصول" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.